17-02-2017 12:20

IIªs Jornadas em Saúde hoje em Santa Marinha (Seia)

A Fundação Aurora Borges, de Santa Marinha, promove durante o dia de hoje as IIªs Jornadas em Saúde no Centro de Interpretação da Serra da Estrela.

O programa dos trabalhos inclui dois painéis sobre os temas “Saúde (Mental): Limites e Desafios no Séc. XXI” e “Oncologia: da Prevenção à Intervenção”. A atividade contará com a presença de convidados de referência nacional e internacional.