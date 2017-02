17-02-2017 10:53

Prosseguem buscas por homem desaparecido em Almofala

A GNR e os bombeiros prosseguem hoje as buscas para localizar um homem de 33 anos que está dado como desaparecido em Almofala (Figueira de Castelo Rodrigo) desde terça-feira.

A GNR tem no terreno seis elementos e dois cães, estando as atenções dos militares concentradas «em redor» da povoação de Almofala.

O alerta para o desaparecimento foi dado na quarta-feira. As buscas envolvem ainda dez elementos dos bombeiros de Figueira de Castelo Rodrigo, apoiados por um veículo.