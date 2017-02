16-02-2017 19:06

Homem detido em Trancoso por caçar com meios não permitidos

Um homem foi hoje detido numa zona de caça associativa do concelho de Trancoso por caçar com meios não permitidos.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, a ação foi levada a cabo por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental de Pinhel durante uma fiscalização, tendo «o suspeito sido surpreendido a caçar com um aparelho a pilhas para emissão de ultrassons».

Os militares apreenderam ao indivíduo, de 33 anos, uma caçadeira, 160 munições, dois tordos, duas bolsas e uma mochila. O detido foi hoje presente ao tribunal de Trancoso.