16-02-2017 17:50

Estudantes apresentam projetos turísticos em viagem de comboio pela Linha da Beira Alta

Os 66 estudantes universitários envolvidos no desafio “Tourism Train Experiences” vão apresentar, amanhã e no sábado, 20 projetos para desenvolver o turismo no interior do país, durante uma viagem de comboio pela Linha da Beira Alta, que começa em Lisboa e inclui paragens em Entroncamento, Coimbra, Mangualde, Guarda, Vilar Formoso e Nelas.

A iniciativa da Universidade Europeia e do Turismo de Portugal, organizada pelo segundo ano consecutivo, tem como objetivo “potenciar o turismo ferroviário e as regiões portuguesas com menor crescimento turístico através de projetos de estudantes universitários que se destaquem pelo empreendedorismo e pela inovação”.

Criar na região do Dão um centro interpretativo dos sabores regionais, aproximar Portugal e Espanha utilizando como pretexto as guerras de Almeida, descobrir a Reserva da Faia Brava, descobrir Coimbra e a sua universidade através do universo de Harry Potter e pôr a circular um “comboio musical” na linha da Beira Alta, são alguns dos projetos concorrentes.

Concebido e desenvolvido pela Universidade Europeia, com o apoio do Turismo de Portugal, o projeto conta com o apoio do Governo, de autarquias, do Instituto Politécnico da Guarda, da Universidade de Coimbra, da CP Comboios de Portugal e da Confederação do Turismo Português, entre outras entidades.