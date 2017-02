16-02-2017 16:33

Pedro Amaral expõe no TMG

A exposição de desenho e pintura "Uma Pequena Esperança", de Pedro Amaral, está patente até 25 de março na galeria de arte do TMG.

Trata-se de uma mostra onde a crítica social estética, provocatória e politicamente empenhada, questiona e problematiza a contemporaneidade e o futuro da sociedade. Pedro Amaral (1960) é um artista contemporâneo autodidata que se tem destacado com uma obra que se apropria e dá novo sentido a imagens provenientes do universo do cinema, da publicidade, da fotografia, da banda desenhada, da pintura ou da ilustração. O romance, o erotismo, a nostalgia, o cliché, o estereótipo, a sedução, o glamour, a ambiguidade, a utopia, a política e a propaganda são algumas das temáticas recorrentes dos seus trabalhos que tem apresentado em várias exposições coletivas e individuais desde meados da década de 90.