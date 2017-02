16-02-2017 15:22

Gambozinos e Peobardos apresentam “Ofício” no TMG

O Teatro Municipal da Guarda (TMG) acolhe a partir de hoje e até sábado, sempre às 21h30, a peça “Ofício”, criada pelos Gambozinos e Peobardos – Grupo de Teatro da ACD Vela – em coprodução com o TMG.

Encenada por Estêvão Antunes, os espetáculo conta com a participação especial dos trabalhadores do Teatro Municipal. «Um teatro vai sendo esvaziado do seu ofício. Os trabalhadores, os artistas, vão sendo deslocados para lugares cada vez mais exíguos, cada vez menos dignos, libertando os espaços para outros fins.

Construindo um abrigo, organizam-se, ocupam, percebendo que só assim interferem. As vozes ecoam contra a ameaça da demolição e o edifício volta a respirar, esperando o público para fugirem juntos à ruína», lê-se na sinopse. O espetáculo decorre no sub-palco do grande auditório do TMG.