15-02-2017 17:38

Azeites da Beira Interior e queijo Serra da Estrela protegidos no Canadá

Os azeites da Beira Interior e o queijo Serra da Estrela estão na lista de produtos protegidos no âmbito do já assinado acordo de livre comércio entre a União Europeia (UE) e o Canadá, conhecido como CETA.

Ao todo são 143 produtos da UE, abrangendo as bebidas e os bens alimentares com denominação de origem, que estarão salvaguardados em termos de contrafação ou imitação naquele país da América do Norte. Desses, vinte são portugueses e vão dos queijos aos enchidos, passando pelas frutas e azeites. Segundo a UE, «estes produtos estarão resguardados de contrafações ao nível do direito da União Europeia, tornando-se exclusivos», sendo que este acordo é também «uma promoção da identidade cultural e gastronómica» de Portugal. Este acordo possibilitará ainda a criação de novas oportunidades para os agricultores e produtores de alimentos, sem deixar de proteger plenamente as sensibilidades dos países-membros da UE. É que as importações com origem no Canadá terão de respeitar as regras e os regulamentos europeus que digam respeito aos bens produzidos, sem qualquer exceção.