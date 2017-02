15-02-2017 16:55

Inês Monteiro é novamente campeã nacional

Inês Monteiro (CA Seia) sagrou-se campeã dos 3.000 metros de pista coberta. Este foi o resultado mais sonante dos representantes da região no Campeonato de Portugal, realizado no fim-de-semana em Pombal.

A atleta correu a distância em 9m27s78’ e conquistou mais um título no ano de regresso às pistas. Nas restantes modalidades destaque para o terceiro lugar da estafeta masculina da equipa senense (João Delgado, André Jordão, Davide Anselmo e David Sénica) nos 4x400 metros completados em 3m25s99'. Nos 5.000 metros marcha Amaro Teixeira (CA Seia) foi quarto (21m04s97'), seguido do colega de equipa Rui Coelho no quinto lugar (21m10s99'), enquanto o veterano Pedro Martins terminou no sétimo lugar (21m27s42').

Ainda na marcha, mas nos 3.000 metros, realce para a proeza da júnior Inês Reis (Leões da Floresta/UBI), quinta classificada com a marca de 13m56s59'. Já no salto em comprimento Sérgio Silva (Senhora Desterro) foi 7º (6,95 metros) e no triplo salto Yolanda Xavier, da mesma equipa, alcançou o quinto lugar (12,50 metros).

Nos 60 metros barreiras, António Gomes (CA Seia) foi quarto (8s18'), o mesmo resultado conseguido por Cristina Cunha (Senhora Desterro), em 9s01'. Como habitualmente, o campeonato foi dominado pelos atletas do Sporting e do Benfica.