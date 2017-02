15-02-2017 14:11

Campanha solidária "Dar Sorrisos" no Sabugal

Até ao final de março, o Município do Sabugal, em parceria com o Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G “Sabugal Ativo”, promove uma campanha de recolha de donativos, nomeadamente material escolar, livros de histórias infantojuvenis, roupas e calçado de verão, material desportivo (bolas de andebol, futebol e voleibol) e instrumentos musicais, que tem como destino Ribeira Grande (Ilha de Santo Antão – Cabo Verde). Esta campanha surge no âmbito do Instrumento de Cooperação e Geminação assinado entre as Câmaras Municipais do Sabugal e de Ribeira Grande, em 2015, um protocolo que abrange, entre outras, a cooperação nas áreas da Educação e da Formação Profissional. Pode deixar o seu contributo nos seguintes pontos de recolha: Juntas de Freguesia, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Associações, Escolas do Concelho, Biblioteca Municipal, Biblioteca Móvel e Auditório Municipal (no início dos espetáculos).