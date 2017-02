14-02-2017 18:51

EDP Distribuição bate recorde da qualidade de serviço

A EDP Distribuição atingiu, em 2016 e pelo terceiro ano consecutivo, o melhor resultado de sempre na qualidade de serviço no abastecimento de energia elétrica, anunciou a empresa.

«O valor anual referente ao indicador TIE (Tempo de Interrupção Equivalente) internacionalmente adotado para avaliar a continuidade do abastecimento foi de 52 minutos, uma melhoria de cerca de 70 por cento da qualidade de serviço em Portugal continental na última década e que corresponde a uma fiabilidade de 99,99 por cento da rede de distribuição de energia elétrica», adianta a elétrica em comunicado.

A EDP Distribuição considera que este resultado demonstra «o sucesso da gestão de investimentos e de manutenção que vem sendo desenvolvida», com destaque para a automatização levada a cabo com o InovGrid. Um desempenho que coloca a empresa «no grupo das congéneres europeias com melhores resultados, sendo mesmo a distribuidora com melhor desempenho no que se refere ao indicador associado a interrupções de fornecimento para execução de trabalhos programados».

Segundo a EDP Distribuição, o investimento realizado na última década atingiu os 4.000 milhões de euros, tendo contribuído para «a forte redução de assimetrias na qualidade de serviço entre as diversas regiões do país».