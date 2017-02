14-02-2017 17:38

Fundão promove terceira edição do Concurso de Poesia Albano Martins

O Município do Fundão organizará a terceira edição do Concurso de Poesia Albano Martins. O concurso tem como objetivos estimular a produção de originais de poesia e de homenagear Albano Martins, natural da freguesia do Telhado, no concelho do Fundão. Serão admitidas a concurso poesias inéditas, de temas livres, no máximo de quatro textos por concorrente, nas categorias “Geral”, para concorrentes com idade superior a 18 anos. Para além disso, haverá ainda o “Prémio Revelação Juvenil” ao qual poderão concorrer jovens até aos 18 anos. O primeiro prémio corresponde a 1.000 euros, o segundo a 500 euros e o terceiro a 250 euros. Será ainda atribuído o valor de 250 euros para o “Prémio Revelação Juvenil” e todos os concorrentes receberão diplomas de participação. Os interessados poderão entregar a sua candidatura, até 28 de abril, na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, através do correio eletrónico concursopoesia2017@gmail.com ou por correio através da morada Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, Rua Conselheiro José Alves Monteiro, 6230-250 Fundão. As normas de participação no concurso poderão ser consultadas em www.cm-fundao.pt ou em facebook.com/MunicipiodoFundao.