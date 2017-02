14-02-2017 12:22

Centro de Estudos Ibéricos lança prémio de estímulo à investigação e inovação

O Centro de Estudos Ibéricos (CEI), na Guarda, tem abertas as candidaturas para a primeira edição do Prémio CEI-IIT Investigação, Inovação e Território, que pretende distinguir projetos que contribuam para reforçar a coesão. As candidaturas podem ser submetidas até 17 de abril e o regulamento e formulário de candidatura estão disponíveis em www.cei.pt.