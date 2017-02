13-02-2017 15:47

Luso-descendentes detidos por posse de armas viviam em Malhada Sorda

Os luso-franceses detidos na passada quinta-feira pela Policia Judiciaria da Guarda por posse ilegal de armas, viviam há três meses em Malhada Sorda (Almeida). Depois de ouvidos pelo Tribunal da Guarda a medida de coação aplicada foi a apresentação periódica às autoridades.

Nas buscas efetuadas à casa dos dois irmãos a PJ encontrou um exemplar do Corão, armas de calibre na sua posse, nomeadamente duas pistolas de 9 milímetros, munições, um punhal e um aerossol, sendo que uma das armas estava envolvida num pano com manchas de sangue. No entanto as autoridades já garantiram que a hipótese destes dois irmãos estarem a planear um atentado terrorista estava totalmente descartada.

O alerta foi dado pelo serviço de urgência Hospital da Guarda, há cerca de uma mês, depois de terem atendido o irmão mais novo com um ferimento de bala. A PJ foi chamada ao hospital para ouvir o caso, mas o suspeito não conseguiu explicar como é que tinha sido ferido de forma convincente. Na época, disse que andava a passear o cão à noite, quando foi atingido.

Os suspeitos justificaram a sua presença em Portugal com um pedido da mãe, que vive em França, para que viessem tratar da campa do pai, sepultado na localidade. Só um deles é que estava sinalizado pelas autoridades internacionais como sendo radical islâmico. Os dois irmãos também já haviam sido detidos algumas vezes por pequenos crimes em França, mas aparentemente sem ligação ao terrorismo islâmico.