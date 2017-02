13-02-2017 12:03

Covilhã - Portimonense já tem nova data

Por decisão da Liga, o jogo do Sporting da Covilhã contra o Portimonense foi reagendado para o próximo dia 22, uma quarta-feira, data que não agrada a nenhum dos clubes.

A data inicial da partida estava prevista para sábado, mas devido à intensa queda de neve que ocorreu na Covilhã na noite anterior acabou por ser cancelada. Entretanto, os dirigentes de ambas as equipas tinham sugerido que o jogo fosse marcado para 26 de março, mas a Liga rejeitou, por entender que iria violar os regulamentos de competição.

Se o jogo for mesmo no dia 22, passados quatro dias Portimonense e Covilhã voltarão a jogar na II Liga, contra o Fafe e o FC Porto B, respetivamente. Ou seja, numa semana os dois clubes poderão ter de disputar três desafios.