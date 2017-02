12-02-2017 18:10

Sp. Sabugal passa para a frente do Distrital da Iª Divisão

O Sp. Sabugal assumiu hoje a liderança do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda. Contudo, o Fornos de Algodres tem um jogo a menos.

Os fornenses protagonizaram esta tarde a grande surpresa da 17ª jornada ao perderem 4-1 no Soito, um resultado que colocou o Sabugal, que venceu 1-0 em Vilar Formoso, na frente do campeonato com mais dois pontos que o principal adversário na prova. Também o Sp. Mêda, terceiro classificado, venceu fora, por 2-0 no campo do Vila Cortês do Mondego, enquanto o Aguiar da Beira ganhou 2-0 na receção ao Trancoso.

Fornos, Mêda e Aguiar da Beira têm os mesmos pontos – 34 –, mas as duas primeiras equipas têm um jogo a menos. Esta tarde, a partida que opunha o Manteigas ao Figueirense foi adiada devido ao mau tempo. Já o encontro Vilanovenses-São Romão terminou empatado 1-1. Nesta jornada folgou o Estrela de Almeida.