11-02-2017 17:34

Feira de Produtos Regionais de Escalhão

A Associação de Caçadores de Escalhão, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, está a organizar este fim-de-semana a 1ª Feira de Produtos Regionais.

A mostra, promovida no âmbito da 2ª Montaria ao Javali do Vale do Águeda, visa a promoção e a divulgação dos produtos típicos de Escalhão. Durante os dois dias do certame, que decorre no pavilhão gimnodesportivo da localidade, há exposição e venda de produtos locais, atividades de animação e a recriação de «saberes de outros tempos».