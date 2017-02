11-02-2017 17:01

Escape Livre homenageia 26 pilotos da Guarda

A festa de homenagem aos pilotos da Guarda acontece esta noite no TMG, numa organização do Clube Escape Livre.

Na 19ª Gala Spal vão ser homenageados 26 pilotos de nove modalidades, que em 2016 participaram nas provas oficiais do desporto motorizado de quatro e duas rodas.

São eles Mário Patrão (enduro e todo-o-terreno); António Matias, António Tavares da Silva e Nuno Rodrigues da Silva (ralis); as duplas Artur Teixeira/ David Paredes, Carlos Coelho/ Nuno Martins, Carlos Cruz/ Constantino Logarinho e Luís Moreira/ António Freixo (navegação); Nuno Aires Costa (radiomodelismo) e Fernando Morgado, Frederico Neto, João Martins, Jorge Grilo, Miguel Vicente, Rui Loureiro e Vilson Grilo (slalom).

Luís Fernandes (sprint), Bernardo Marques (todo-o-terreno), David e Sérgio Saraiva, Francisco Carvalho (velocidade) e Guilherme Santos (quad-cross) são outros dos protagonistas distinguidos. Como habitualmente, o público presente no grande auditório vai eleger o Piloto do Ano Scutvias, enquanto o Escape Livre atribuirá os troféus Prestígio João Lopes e Manuel Gião. A festa fica completa com a atuação dos Prós & Contras e uma encenação do grupo Hereditas.