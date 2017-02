11-02-2017 16:04

Jogo Sp. Covilhã-Portimonense adiado devido à neve

A acumulação de neve no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, levou ao adiamento, para data a anunciar, do jogo desta tarde entre o Sp. Covilhã e o Portimonense, da 26.ª jornada da II Liga de futebol.

A decisão foi tomada ao início da tarde pelo árbitro da partida, Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga, por considerar não estarem reunidas as condições para a realização do encontro.