11-02-2017 13:32

JSD debate coesão territorial na Guarda

A Comissão Política Nacional da JSD, em conjunto com a Distrital da Guarda, organiza este fim-de-semana, na cidade, o Congresso da Coesão Territorial cujo tema é “O Futuro dos Territórios”.

O ex-primeiro-ministro e presidente do partido, Pedro Passos Coelho, vai participar no almoço de encerramento, amanhã. Antes disso, participará na iniciativa o antigo ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva, como moderador do debate “O renascimento das regiões em declínio”. “A importância da utilização eficiente para os fundos renováveis”, “O que queremos para as nossas cidades em 2030” e “Inovação e boa gestão autárquica” são alguns dos temas a desenvolver pelos jovens sociais-democratas.

A decorrer no pavilhão do NERGA, o congresso está inserido na iniciativa desenvolvida ao longo dos últimos meses “Encontros com o Futuro”, cujo objetivo era analisar e debater novas formas de desenvolvimento do território. A organização espera a participação de 300 jovens.