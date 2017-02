10-02-2017 16:34

Gouveia promove mais uma edição da ExpoSerra

De 24 a 28 de fevereiro, a cidade de Gouveia acolhe mais uma edição da ExpoSerra – Feira das Atividades Económicas – Serra da Estrela. O espaço da exposição, localizada no Pavilhão da ex-Bellino & Bellino, possui uma área comercial de 3.659 m2, disponibilizando 120 stands promocionais. As inscrições para o certame terminaram a 6 de janeiro existindo cerca de 100 expositores inscritos para a edição de 2017. Passarão pelo palco da ExpoSerra artistas como Augusto Canário e Amigos (dia 24), Ana Malhoa (dia 25) e Quim Barreiros (dia 26). O programa da ExpoSerra engloba também a realização da Feira do Queijo da Serra da Estrela de Gouveia, no domingo de carnaval, e as atividades do Carnaval da Serra.