10-02-2017 14:17

Rotas Míticas em BTT no Fundão

Realiza-se, nos dias 18 e 19 de fevereiro, o V Geo Tour – Rotas Míticas, com partida e chegada na cidade do Fundão, numa organização do BTT Gardunha, do Município do Fundão e da União de Freguesias do Fundão. A quinta edição desta prova irá contar com a presença de David Rosa e Vítor Gamito, dois nomes sonantes das duas rodas. Por estradas, caminhos rurais, veredas e calçadas romanas, num percurso com cerca de 190 km, percorrido em dois dias, os participantes irão passar por Alcongosta, Barroca do Zêzere, Cabeço do Pião, Castelejo, Catrão, Enxames, Fundão, Lavacolhos, Martianas, Pesinho, Póvoa Palhaça, Silvares, Souto da Casa (concelho do Fundão); Aldeia de S. Francisco de Assis, Barco, Coutada, Ourondo e Peso (concelho da Covilhã), Aldeia de Santa Margarida, Carroqueiro, Medelim, Monsanto, Proença-a-Velha e Relva (concelho de Idanha-a-Nova) e Pedrógão de S. Pedro (concelho de Penamacor). A entrega de prémios irá decorrer no dia 19 de fevereiro, às 15 horas, no Seminário do Fundão.