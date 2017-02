10-02-2017 12:33

Cadáver encontrado em Celorico da Beira

O corpo de um homem, cuja idade se desconhece, de nacionalidade inglesa, foi ontem à tarde encontrado na quinta de São Lourenço, no concelho de Celorico da Beira.

O cadáver estava enterrado no quintal que rodeia a habitação, tendo sido retirado na presença de inspetores da Polícia Judiciária da Guarda e da procuradora do Ministério Público (MP) de Celorico da Beira.

O corpo foi conduzido logo depois ao gabinete de Medicina Legal sediado no hospital Sousa Martins da Guarda. A PJ deteve a viúva indiciada pelo crime de ocultação de cadáver, estando ainda por apurar se foi ou não responsável pela morte do marido. A mulher será julgada amanhã por não ter comunicado o óbito às autoridades.