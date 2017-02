10-02-2017 11:28

Luís Cunha expõe na Guarda

Luís Cunha inaugura hoje uma exposição de pintura na sede da ANAC (Associação Nacional dos Aposentados da Caixa) – delegação da Beira Interior, na Guarda. A mostra intitulada “Miscelâneas” pode ser vista até ao final de março. Natural da cidade mais alta, mas a residir no Barreiro, o artista começou novo nos desenhos a carvão e nos trabalhos em barro, tendo-se dedicado posteriormente à caricatura e colaborado com jornais e revistas locais. Em 2002 frequentou um curso de pintura e desde então tem participado em várias exposições coletivas e individuais. A sede da ANAC situa-se na Rua do Comércio e a entrada é livre.