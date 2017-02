09-02-2017 17:00

“Oficina Amiga de Sua Casa” em Fornos de Algodres

O município vai realizar pequenas reparações ao domicílio de pessoas idosas ou com algum grau de incapacidade ou dependência física, no âmbito da “Oficina Amiga de Sua Casa”.

O projeto contempla pequenas reparações e melhorias habitacionais nas áreas de carpintaria, serralharia, eletricidade, pichelaria, isolamentos e impermeabilizações, entre outras. «O serviço é prestado por pessoal qualificado que executa os trabalhos de forma gratuita, sendo da responsabilidade do interessado a aquisição de materiais necessários à concretização das reparações», adianta a autarquia. Contudo, a Câmara poderá fornecer gratuitamente pequenas peças ou acessórios necessários à prestação do serviço, desde que não excedam o valor de cem euros anuais por cada beneficiário e a sua necessidade seja devidamente justificada. A “Oficina Amiga de Sua Casa” destina-se a pessoas que «não disponham, por si, ou através do seu agregado familiar, de um rendimento mensal “per capita” superior ao valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), fixado para o ano civil a que reporta o pedido». Os interessados devem solicitar serviço no gabinete de Ação Social do município, sendo que o regulamento está publicado na página Internet da Câmara de Fornos de Algodres.