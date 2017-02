09-02-2017 16:27

Enfermeiros promovem saúde oral nas escolas de Belmonte

As crianças da Escola de São Marcos e da Fonte do Ruivo de Caria receberem hoje a visita dos enfermeiros do Centro de Saúde de Belmonte, no âmbito do protejo “Projeto Escovinhas”.

Numa parceria com o Município de Belmonte, o projeto pretende alertar para a importância de uma boa higiene oral. Para além de receberem um kit, as crianças são desafiadas a construir um Eco Escovão para a escola para que se proceda à recolha das escovas usadas de todos os alunos.

As escovas recicladas serão incorporadas no fabrico de mobiliário urbano – como bancos de jardim, mesas, cadeiras entre outros.

O “Projeto Escovinhas” tem como população alvo todos os alunos do 1º ciclo e Pré-Escolar.