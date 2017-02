09-02-2017 14:11

Sessão do Ciclo Contradizer dedicada a Carlos Drummond de Andrade

A Calafrio - Associação Cultural da Guarda vai organizar no sábado, na antiga escola primária do Rio Diz, a 16.ª sessão do Ciclo Contradizer, dedicada à poesia erótica de Carlos Drummond de Andrade. Na sessão, a realizar às 21h30, será feita a leitura de poemas por Américo Rodrigues, Daniel Rocha, João Figueiredo, Luciano Amarelo, Suzete Marques, entre outros, acompanhados pelo guitarrista André Vaz. Após a leitura dos poemas de Carlos Drummond de Andrade, considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX, será exibido o documentário "O Amor Natural", de Heddy Honnigmann.