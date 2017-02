09-02-2017 11:44

Três detidos em Casal de Cinza por tráfico de droga e posse ilegal de armas

A GNR deteve três homens em Casal de Cinza (Guarda) por tráfico de estupefacientes e posse ilegal de armas.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção foi concretizada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal na terça-feira «na sequência da abordagem a um veículo». Posteriormente, com o apoio de militares do Destacamento Territorial local, foram realizaram três buscas domiciliárias às residências dos visados e apreenderam 33 gramas de liamba, duas caçadeiras, uma faca de abertura automática, 280 munições de vários calibres e sete detonadores.

Os suspeitos, com idades entre os 39 e 58 anos, foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.