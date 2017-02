09-02-2017 11:22

Clube Escape Livre promove gala de homenagem a pilotos

O Clube Escape Livre da Guarda vai organizar no sábado, pelas 21h30, no grande auditório do Teatro Municipal, mais uma festa de homenagem aos pilotos da região. Na 19.ª Gala Sapal - A Nossa Seleção de Pilotos, o clube irá homenagear 26 pilotos de nove modalidades que, em 2016, participaram nas provas oficiais do desporto motorizado de quatro e de duas rodas, e diversas entidades, empresas ou organismos de referência nas atividades do clube e na promoção ou desenvolvimento da região da Guarda. "Como complemento à gala, o palco fica entregue à música dos Prós & Contras e à encenação do grupo Hereditas, aliando a música, a dramatização e a história", segundo a organização.