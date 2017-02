09-02-2017 10:29

Feira de produtos regionais em Escalhão

A Associação de Caçadores de Escalhão, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, vai organizar, este fim-de-semana, a primeira Feira de Produtos Regionais. A mostra, organizada no âmbito da segunda Montaria ao Javali do Vale do Águeda, visa a promoção e a divulgação dos produtos típicos de Escalhão. O programa da feira, que vai decorrer no Pavilhão Gimnodesportivo de Escalhão, inclui, para além de exposição e venda de produtos locais, atividades de animação e a recriação de "saberes de outros tempos".