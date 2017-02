08-02-2017 18:36

Segunda edição da Enertech apresentada no Sabugal

Abriram hoje as inscrições para a segunda edição da Enertech, a Feira das Tecnologias para a Energia, que vai decorrer no Sabugal de 25 a 28 de maio.

O evento dedicado às energias renováveis é organizado pela autarquia raiana, que espera duplicar o número de expositores, tendo inclusivamente abordado as embaixadas de Espanha, França, Áustria, Dinamarca, Brasil e China para que empresas desses países possam participar.

«São países onde este setor está muito desenvolvido, pelo que contamos que possam partilhar algumas das suas experiências connosco», afirmou o vereador Vítor Proença na sessão de apresentação do certame.

Este ano a Enertech vai decorrer no pavilhão municipal e envolvente e terá uma área total coberta de 2.200 metros quadrados. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.