08-02-2017 17:44

Daniel Margarido mostra “Silhuetas” no café-concerto

O fotógrafo guardense Daniel Margarido expõe “Silhuetas” no café-concerto do TMG até dia 25.

São imagens captadas no dia-a-dia e outras alusivas ao Carnaval da Guarda. O autor estudou Comunicação Multimédia e sobre os seus trabalhos diz que gosta de registar «momentos, rostos, situações, cores e formas. Num mundo onde a imagem ocupa cada vez mais importância, acredito que cada pessoa pode sempre guardar as melhores imagens da sua vida, exibi-las e perpetua-las nas gerações seguintes. Os momentos são passageiros mas a minha missão é eterniza-los».