08-02-2017 16:52

peixe:avião n’A Moagem

Os peixe:avião estão em digressão a propósito do álbum “Peso Morto” (2016) e atuam sexta-feira (22h30) n’A Moagem, no Fundão, em mais uma sessão do “Sons à Sexta”.

Com dez anos de atividade, a banda de Braga é um daqueles casos de uma formação que nasceu já adulta. No seu último trabalho aprofundam o caminho aberto pelo disco homónimo de 2013. Os peixe:avião conquistaram rapidamente a atenção da crítica e do público com o EP “Finjo a Fazer de Conta Feito peixe:avião”. Desde então, a sua notoriedade tem crescido graças a trabalhos como “40.02” (rastilho records, 2008), “Madrugada” (PAD, 2010) e “peixe:avião” (PAD, 2013). Nestes discos a marca do grupo é o espírito indie e a poesia cuidada e em português. A banda é formada por André Covas (guitarra e teclados), Luís Fernandes (guitarra e eletrónica), Pedro Oliveira (bateria e percussão), José Figueiredo (baixo e sintetizador) e Ronaldo Fonseca (voz e teclado).