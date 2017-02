08-02-2017 16:03

Programa de apoio à empregabilidade dos jovens apresentado em Aguiar da Beira

Apoiar a empregabilidade dos jovens no concelho é o objetivo do programa “Empreende Já”, apresentado ontem pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) de Aguiar da Beira CLDS 3G “Aguiar no Coração”.

A iniciativa destina-se aos jovens com idades entre os 18 e 29 anos que não trabalham, não estudam e não se encontram em formação. Promover uma cultura empreendedora baseada na criatividade e inovação, aumentar as capacidades destes jovens e apoiar a constituição de empesas e de postos de trabalho são alguns dos desideratos do programa do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

A sessão foi promovida pelo CLDS 3G “Aguiar no Coração”, em parceria com o IPDJ, GIP de Aguiar da Beira, IEFP de Viseu e autarquia de Aguiar da Beira.