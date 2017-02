08-02-2017 15:13

Inscrições abertas para o CineEco

Já abriram as inscrições para o 23º CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que vai decorrer em Seia de 21 a 28 de outubro.

Podem concorrer filmes, documentários, séries e reportagens de televisão nacionais e estrangeiras, produzidos em 2016, às três secções competitivas internacionais (longas, médias e curtas-metragens) e a uma competição lusófona, que inclui uma categoria regional. A inscrição das obras a concurso deve ser feita “online” até 1 de junho em http://festival.movibeta.com, www.festhome.com ou no sítio do festival na internet em www.cineeco.pt. Organizado pela Câmara de Seia, o CineEco é o único festival de cinema em Portugal dedicado à temática ambiental e decorre anualmente em Seia, de forma ininterrupta, desde 1995.