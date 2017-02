08-02-2017 11:45

Secretária de Estado da Modernização Administrativa na Covilhã

O Governo continua a ouvir e a recolher propostas para o Orçamento Participativo Portugal (OPP). É no âmbito desta ação que a Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa estará hoje na Covilhã. Pelas 17 horas, Graça Fonseca visitará o Balcão Único municipal, na praça do município, seguindo para o salão nobre da Câmara Municipal da Covilhã, local que também acolhe a apresentação do novo site Institucional do município, do Balcão Único Digital e do GeoPortal. A partir das 21 horas, a Secretária de Estado marcará presença, na Biblioteca Central da UBI, no “Encontro Participativo”.