08-02-2017 11:09

Tribunal considera improcedente providência cautelar contra obras no parque municipal da Guarda

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco considerou improcedente o pedido de anulação do contrato da empreitada de obras do Parque Municipal da Guarda e absolveu a Câmara e a empresa adjudicatária.

A providência cautelar tinha sido interposta em setembro de 2016 por um grupo de cidadãos que tentou a anulação da obra para travar o abate de árvores previsto no âmbito da requalificação do espaço.

O presidente Álvaro Amaro já comentou a sentença, dizendo que vem confirmar que o assunto «é um não problema» porque a autarquia sempre disse que só procederia ao abate de árvores mediante a decisão dos técnicos.