07-02-2017 18:36

Jovem detido no Paúl por tráfico de droga

Um jovem de 18 anos foi hoje detido no Paúl (Covilhã) por tráfico de estupefacientes.

A detenção foi realizada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR do Fundão, que realizaram duas buscas domiciliárias e apreenderam 30 doses de haxixe, um telemóvel, um computador portátil, duas armas brancas, dois moinhos e uma balança de precisão. Segundo a GNR, o suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.