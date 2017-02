07-02-2017 17:54

Apresentação da ENERTECH Sabugal 2017

Vai realizar-se amanhã, pelas 17 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a apresentação da ENERTECH Sabugal 2017 – segunda edição da Feira das Tecnologias para a Energia, marcada para os dias 25, 26, 27 e 28 de maio. Sob o lema “Sabugal, fonte de energia natural”, o concelho do Sabugal quer assumir-se como território central no uso controlado dos recursos e da procura de novas soluções amigas do ambiente e promotoras do conforto humano. Pretende-se que este seja um espaço de encontro de promoção, divulgação e demonstração do que acontece no setor das energias naturais. A ENERTECH SABUGAL 2017 – Feira das Tecnologias para a Energia é um evento da responsabilidade do Município do Sabugal, no âmbito da “Sabugal + Valor ǀ Desenvolvimento Rural”.