07-02-2017 16:45

Ação de sensibilização sobre “Internet Segura” no Sabugal

A Biblioteca Municipal do Sabugal acolhe, na sexta-feira (9h30), uma ação de sensibilização sobre o tema “Internet Segura”. Segundo a organização, a iniciativa tem como principal objetivo “sensibilizar a população para a necessidade de adotar comportamentos seguros ‘online’, utilizando a internet de uma forma mais responsável”. A ação é promovida pela Câmara Municipal do Sabugal e pela GNR.