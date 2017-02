07-02-2017 13:17

V Meeting de Natação do Fundão

O Clube de Natação do Fundão recebe, no dia 12 de fevereiro, o V Meeting de Natação do Fundão. A prova decorrerá nas Piscinas Municipais Cobertas, a partir das 9h30, e está dividida em diferentes escalões de cadetes, infantis, juvenis e juniores/seniores. O evento conta já com a inscrição de cerca de 300 participantes.