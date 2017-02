07-02-2017 12:23

Marcha contra a violência na Covilhã

Este ano, a Covilhã entra novamente no mapa das manifestações que, em todo o mundo, assinalam o "One Billion Rising". A CooLabora organiza, no dia 14 de fevereiro, uma marcha contra a violência que percorrerá a Alameda Europa e terminará no Pavilhão da ANIL, na Covilhã. A iniciativa tem início previsto para as 11 horas e os interessados em participar deverão deslocar-se até ao Jardim do Lago, junto à Central de Camionagem, usando roupa escura. A CooLabora conta com o apoio da Câmara Municipal da Covilhã, do Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve, do Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, da Escola Secundária Campos Melo, da Escola Secundária Quinta das Palmeiras, da Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa e da EPABI.