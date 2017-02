07-02-2017 12:01

Obras no Museu Judaico levam a encerramento temporário

O Museu judaico de Belmonte encerrou hoje para obras, com vista à instalação de novos conteúdos e recurso a novas tecnologias. Nesse sentido, será disponibilizado um espaço onde vão estar expostas as principais peças do Museu na Rua Pedro Álvares Cabral, perto da estátua, a partir desta quinta-feira.