06-02-2017 16:19

Semana Europeia das Startups reúne empreendedores em 40 países

Pelo segundo ano, a Semana Europeia das Startups juntará, a partir de hoje e até sexta-feira, empreendedores no domínio das tecnologias em diferentes cidades por toda a Europa. Durante esta semana decorrerão 200 eventos em 40 cidades europeias, incluindo Abrantes, Castelo Branco e Mafra que organizam Workshops no dia 8. Em Lisboa decorrem dois eventos distintos nos dias 9 e 10 deste mês. O objetivo desta Semana e respetivos eventos é informar as startups sobre o apoio e os recursos disponíveis a nível local, regional e da UE. A Semana Europeia das Startups é um movimento de fundo promovido pela Iniciativa Startup Europe da Comissão Europeia.