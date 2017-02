06-02-2017 16:05

"Internet Segura" em discussão no Sabugal

A iniciativa promovida pelo Município do Sabugal, em parceria com a Guarda Nacional Republicana, terá lugar esta sexta-feira (9h30), na Biblioteca Municipal do Sabugal. O principal objetivo é sensibilizar a população para a necessidade de adotar comportamentos seguros online, utilizando a internet de uma forma mais responsável. A entrada no evento é livre.