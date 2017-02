06-02-2017 12:32

"Hino à Paz" e Colóquio sobre António Monteiro da Fonseca na BMEL

Esta quinta-feira, realiza-se na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) a leitura do “Hino à Paz” (17 horas), de António Monteiro da Fonseca, pelos participantes da Oficina de Leitura do Estabelecimento Prisional da Guarda. No mesmo dia, pelas 18 horas, decorrerá também um colóquio “António Monteiro da Fonseca: frutos que nascem da terra”, por António Oliveira.