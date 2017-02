06-02-2017 11:01

ASTA e TeatrUBI em Madrid e Santiago de Compostela

As companhias covilhanenses, ASTA e TeatrUBI, fazem na próxima semana uma "mini digressão" por terras espanholas. No dia 10, em Madrid é apresentado o espectáculo "Sangue e Outras Substâncias", coproduzido pelo TeatrUBI – Grupo de Teatro da Universidade da Beira Interior e pela ASTA – Associação de Teatro e Outras Artes. No dia 11 será apresentado o espectáculo da ASTA - "Um Clássico" - criado e dirigido pera consagrada coreógrafa e bailarina Vera Mantero, expoente máximo da dança contemporânea em Portugal e uma referência a nível mundial. No dia 13 de fevereiro, atravessam parte da península para apresentar "Sangue e Outras Substâncias", desta vez na cidade galega de Santiago de Compostela. As companhias covilhanenses continuam com a promoção da língua e da cultura portuguesas, com o (único) apoio da DGA – Fundação Gestão dos Direitos dos Artistas.