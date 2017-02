05-02-2017 19:51

Apresentação do livro "A Contigência Europeia" na UBI

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade da Beira Interior acolhe amanhã, pelas 14h30, a apresentação do livro “A Contingência Europeia – As linhas de fractura e a transição para a União Política” de António Covas, professor catedrático da Universidade do Algarve. A apresentação do livro caberá a José Ramos Pires Manso, docente aposentado do Departamento de Gestão e Economia (DGE) da UBI. António Covas é doutorado em Assuntos Europeus pela Universidade de Bruxelas e autor de várias obras sobre a temática europeia como “A Revisão do Tratado de União Europeia” (1996), “Portugal e a Constituição Europeia” (2003), “União Europeia, os Bens Comuns da Futura Federação Europeia” (2013), entre outros. O evento, de entrada livre e a decorrer no Espaço WorkIn@FCSH (antigo cybercentro), é organizado pelo DGE-UBI.