05-02-2017 18:27

Secretária de Estado da Modernização Administrativa na Covilhã

O Governo continua a ouvir e recolher propostas por todo o país para o Orçamento Participativo Portugal (OPP). É no âmbito desta ação que a Secretária de Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, vai estar esta quarta-feira (21 horas) na Biblioteca Central da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã. Antes da sessão pública, a Secretária de Estado desloca-se, pelas 17 horas, à Praça do Município para visitar o Balcão Único Municipal e para participar na cerimónia de apresentação da nova “página web” da Câmara Municipal da Covilhã e do Balcão Único Digital.