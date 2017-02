05-02-2017 16:01

Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira em Trancoso

O município de Trancoso recebe, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro e no primeiro fim-de-semana de março, a 14.ª Feira do Fumeiros, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira. O certame, a realizar no pavilhão multiusos da cidade, conta com a participação de cerca de uma centena de produtores de enchidos e fumados, pão, doçaria regional, vinhos, mel, azeite e artesanato. O evento é organizado pela autarquia de Trancoso e pela Associação Empresarial do Nordeste da Beira – AENE Beira.