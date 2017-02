04-02-2017 18:50

Jorge Marçal Liça é o candidato do PS à Câmara de Foz Côa

Está a decorrer, neste momento, a apresentação do candidato do PS à Câmara de Foz Côa, Jorge Marçal Liça. O candidato foi apresentado pelo presidente da Comissão Política do partido naquela localidade, Sotero Ferreira. Jorge Manuel Pais Marçal Liça, de 60 anos, nasceu em Vila Nova de Foz Côa. Estudou no Porto, é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e tem uma pós-graduação em Economia Política. Atualmente, frequenta o doutoramento em Ciência Política e é presidente do Colégio de Engenharia Eletrotécnica da ordem dos engenheiros. É militante do PS de longa data, tendo-se demonstrado «disponível para avançar com esta candidatura, à qual reservará todo o tempo no sentido de conquistar a Câmara». Por enquanto, ainda não foram apresentados objetivos nem expectativas.